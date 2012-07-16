Завтра в Україні очікується зниження температури повітря

Київ. 16 липня. УНІАН. Завтра, 17 липня, в Україні очікується зниження температури повітря.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зокрема, за даними синоптиків, температура вночі становитиме 10-15°, вдень 19-24°; у південній та східній частинах вночі 17-22°, на узбережжі морів до 24°, вдень 25-30°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.

Також утримається мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози, вночі у східній половині та південній частині, вдень у східних областях, Криму та Приазов`ї місцями сильні зливи, град, шквали 17-22 м/с, вночі в Криму подекуди 25 м/с; вночі в більшості західних та північних областей без істотних опадів.

Сьогодні, 16 липня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 23-28°, в Дніпрі біля Києва - 25°.