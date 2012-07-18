Житель Львова позичив 300 тис доларів і програв їх в клубах

Львів. 18 липня. УНІАН. У Львові затримано 24-річного місцевого жителя, який шахрайським способом заволодів грошовими коштами громадян в сумі 300 тисяч доларів.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, чоловік у листопаді 2011 року заснував фірму з продажу побутової хімії і під розвиток бізнесу позичав у знайомих великі суми грошей під відсотки, обіцяючи повернути за кілька тижнів.

Як було встановлено під час перевірки, шахрай не мав ніякого бізнесу, а усі видурені гроші програв в інтерактивних клубах міста.

Серед постраждалих позичальників – жителі Києва, Львова, Червонограда.

Проти шахрая порушено кримінальну справу за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).