На Львівщині виявлено склад боєприпасів часів війни
19:04, 18 липня 2012Львів
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Гвинтівки, гранати і патрони
Львів. 18 липня. УНІАН. У Львівській області у лісовому масиві виявлено склад боєприпасів часів Вітчизняної війни.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС у Львівській області, у лісі біля с. Баня Лисовицька Стрийського району було знайдено 20 оцинкованих відкритих ящиків з патронами, 53 гвинтівки та 21 гранату часів Великої Вітчизняної війни.
Подано термінову заявку на вилучення та знешкодження боєприпасів.
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