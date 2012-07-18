На Львівщині виявлено склад боєприпасів часів війни

Гвинтівки, гранати і патрони

Львів. 18 липня. УНІАН. У Львівській області у лісовому масиві виявлено склад боєприпасів часів Вітчизняної війни. Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС у Львівській області, у лісі біля с. Баня Лисовицька Стрийського району було знайдено 20 оцинкованих відкритих ящиків з патронами, 53 гвинтівки та 21 гранату часів Великої Вітчизняної війни. Подано термінову заявку на вилучення та знешкодження боєприпасів.

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