Standard & Poor`s підтвердило рейтинги Львова

Київ. 18 липня. УНІАН. Служба кредитних рейтингів Standard & Poor`s (S&P) підтвердила рейтинги Львова - довгостроковий рейтинг емітента «ССС+» і рейтинг за національною шкалою «uaBB», прогноз зміни рейтингів - «стабільний».

Про це йдеться у повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, підтвердження рейтингів відбиває очікування рейтингового агентства, які відповідають базовому сценарію, згідно з яким місто успішно погасить свої облігації на суму 50 млн грн (близько 6 млн дол.) 20 липня 2012 р., а також продовжить термін погашення кредиту у розмірі 11,7 млн грн, які підлягають погашенню 20 липня 2012 р., і акумулює в спеціальному фонді бюджету грошові кошти, достатні для виплат за облігаціями обсягом 42 млн грн у грудні 2012 р.

«Для виконання цих завдань місто продаватиме активи - так само, як воно це робило раніше з метою погашення облігацій 20 липня 2012 р.», - говорять ц S&P.

Також наголошується, що рейтинги Львова відбивають низьку фінансову гнучкість міста, зумовлену особливостями української системи міжбюджетних відносин, а також тиск, що триває, на витрати міського бюджету. Крім того, стримуюче на рівень рейтингів впливають дуже негативні показники ліквідності, низька, на думку S&P, кредитна культура (неплатежі за гарантіями) і невисокий рівень добробуту в міжнародному контексті.

S&P повідомляє, що рейтинги Львова можуть бути знижені на кілька пунктів, якщо місто не зможе до 20 липня пролонгувати кредит або не зможе акумулювати достатніх грошових коштів для виконання своїх зобов`язань за облігаціями у грудні 2012 р.

«У найближчі 12 місяців рейтинги можуть бути знижені на один пункт - до рівня «ССС», якщо борг Львова накопичуватиметься швидше,через що витрати на його обслуговування і погашення перевищать 6-8%, а також якщо показники виконання бюджету виявляться слабкішими, ніж ми чекаємо в даний час, і місто одержить поточний дефіцит», - зазначається у повідомленні рейтингового агентства.