31 липня завершується прийом документів для вступу до вишів

Київ. 26 липня. УНІАН. Залишається п’ять днів для подачі документів на участь у конкурсному відборі для вступу до вищих навчальних закладів України. Прийом документів завершується 31 липня включно.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

«Від початку вступної кампанії 559 544 особи подали документи до вищих навчальних закладів. Електронною системою подачі документів скористалися 61 206 осіб. Загалом за період з 2 до 25 липня до вищих навчальних закладів надійшло 1 696 042 заяви, із них 239 495 – в електронному вигляді», - повідомив заступник директора департаменту вищої освіти МОНмолодьспорту Микола Фоменко.

Він зазначив, що активність вступників зменшилася. При цьому, за словами М.Фоменка, зросла кількість електронних заяв. Пік вступної кампанії припав на 11-12 липня.

«Найбільш активними вступниками за весь період від початку вступної кампанії є жителі Донецької та Дніпропетровської областей, міста Києва, Львівської, Харківської та Одеської областей. Меншу активність показали вступники Чернівецької, Закарпатської та Кіровоградської областей. Між тим, вступники користуються не тільки традиційним способом подачі документів, а й досить активно електронним поданням. Свідченням цьому є те, що кожна сьома заява відправлена дистанційно», - повідомив М.Фоменко.

Лідерами за популярністю серед вступників залишаються Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Національний авіаційний університет та Національний університет «Львівська політехніка».