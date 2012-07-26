Завтра в Україні утримається суха спекотна погода

Київ. 26 липня. УНІАН. 27 липня на території України, за прогнозами синоптиків, утримається суха погода.

Як повідомили УІНАН в Українському гідрометцентрі, лише на крайньому заході країни буде мінлива хмарність, пройдуть короткочасні дощі, грози, на Закарпатті та в Карпатах місцями сильні зливи.

Вітер переважатиме східний, 3-8 м/с, в Криму та Приазов`ї окремі пориви північно-східного вітру 15-20 м/с.

Температура вночі 16-21°, вдень 29-34°; у південній частині та на Дніпропетровщині вночі 21-26°, на узбережжі Криму до 29°, вдень 34-39°.

26 липня температура води становила в Чорному та Азовському морях 22-26°, в Дніпрі біля Києва 23°.