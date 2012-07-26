Посадовець Держкомзему незаконно виділяв землю іноземцям

Львів. 26 липня. УНІАН. Прокуратурою порушено кримінальну справу стосовно колишнього начальника Держкомзему одного з районів Львівської області, який безкоштовно надавав земельні ділянки іноземним громадянам в рекреаційній зоні, завдавши цим збитків державі на суму майже 600 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН в ГУ МВС України у Львівській області, встановлено, що посадовець видав завдання на виготовлення технічної документації із землеустрою для оформлення права власності громадянам Російської Федерації на чотири земельні ділянки рекреаційної зони Карпатського регіону.

„Внаслідок цього іноземні громадяни безкоштовно набули право приватної власності на ці земельні ділянки, а держава зазнала збитків на суму майже 600 тисяч гривень”, - інформує обласне управління міліції.

Довідка УНІАН. Відповідно до вимог Земельного кодексу України, іноземні громадяни та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки лише у разі придбання за договорами купівлі-продажу, дарування, міни та іншими цивільно-правовими угодами.