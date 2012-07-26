Працівники ПАТ «Львівська вугільна компанія» пікетували ОДА

Львів. 26 липня. УНІАН. Сьогодні близько 50 працівників ПАТ «Львівська вугільна компанія» пікетували Львівську облдержадміністрацію, вимагаючи погашення заборгованості із зарплати за травень та червень, а також підвищення зарплати згідно з чинним законодавством.

Як передає кореспондент УНІАН, гірники тримали плакати з написами: «Людині праці – гідну зарплату», «Збагачення олігархів за чий кошт?», «Де прокурорський нагляд за виплатою зарплати?» і скандували: «Ганьба!» та «Де зарплата?!».

До пікетувальників вийшли депутати Львівської обласної ради, зокрема, голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності Ярослав Качмарик.

Як повідомила голова незалежної профспілки ПАТ «Львівська вугільна компанія» Ольга Шкоропад, трудовий колектив підприємства не може добитися вчасної виплати зарплати та її підвищення, як того вимагає трудове законодавство.

«Органи, які мали б контролювати дотримання трудового законодавства, займаються лише відписками, - заявила О.Шкоропад. – Ми навіть не можемо отримати інформації, хто є власником підприємства. Голова правління ПАТ «Львівська вугільна компанія» повідомив, що ДП «Львіввугілля» заборгувало підприємству 27 млн за послуги зі збагачення, тому нам не виплачують зарплату. Але як мають виживати без зарплат люди, які працюють на шкідливому виробництві, та їхні сім’ї?».

Як сказав Я.Качмарик, законодавство передбачає, що кожному працівнику щонайменше двічі на місяць мають виплачувати заробіток, тому в цьому випадку є порушення з боку працедавця. Він пообіцяв пікетувальникам, що озвучить на наступній сесії облради вимоги працівників ПАТ «Львівська вугільна компанія».

«Я думаю, обласна рада звернеться з цією проблемою у профільне міністерство, а також до інших органів влади. Якщо не буде реакції, ми готові вийти разом з вами на пікет і вимагати виконання ваших справедливих вимог», - зазначив депутат обради.

Після передачі своїх вимог представникам обласної ради та обласної держадміністрації учасники акції протесту завершили пікетування, пообіцявши вдатися до безстрокових протестів у разі невиконання їхніх вимог найближчим часом.

Довідка УНІАН. До складу ДП «Львіввугілля» входить 8 шахт: «Великомостівська», «Межирічанська», «Відродження», «Лісова», «Зарічна», «Візейська», «Степова», «Червоноградська» та 13 обслуговуючих підприємств – всього 21 відокремлений підрозділ. Шахта «Візейська» у 2009 році припинила видобуток вугілля і перебуває на стадії закриття.

До складу ДП «Львіввугілля» також входять 7 дитячих садків, 6 гуртожитків і спортивний комплекс.

Чисельність працівників ДП «Львіввугілля» станом на 1 липня становила 10 тисяч 736 осіб. Частка державної власності у статутному фонді - 100%.

ПАТ “Львівська вугільна компанія” зареєстрована і діє з 8 травня 2008 року.

Основні види та напрямки діяльності ВАТ “Львівська вугільна компанія”: збагачення вугілля, збагачення відходів вугілля, реалізація вугільної продукції.

Чисельність працівників ПАТ «Львівська вугільна компанія» станом на 1 липня - 1048 осіб.