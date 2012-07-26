За часи незалежності на Львівщині згоріло 80 церков

Львів. 26 липня. УНІАН. За часи незалежності України на Львівщині від пожеж зазнали значних пошкоджень або були знищені вогнем будівлі близько 80-ти церков, у тому числі 55 дерев’яних храмів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, тільки протягом 2011 року в храмах на території Львівської області виникло 4 пожежі, в трьох випадках вогнем повністю було знищено будівлі храмів.

