Поетесу Ірину Калинець поховають на Личаківському цвинтарі

Львів. 31 липня. УНІАН. Поетесу-дисидентку Ірину Калинець поховають 2 серпня на 67-му полі почесних поховань Личаківського цвинтаря Львова.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради.

Як зазначається у повідомленні, 1 серпня, о 18.00 у церкві Св. Климентія Папи (Львів, вул. Генерала Чупринки, 70) відбудеться парастас. 2 серпня з 10.00 до 12.00 у церкві Святої Трійці (Львів, вул. Тершаківців, 11) - прощання з Іриною Калинець. Поховають Ірину Онуфріївну Калинець на 67-му полі почесних поховань Личаківського цвинтаря.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 липня, внаслідок тяжкої і тривалої недуги на 72-му році пішла з життя українська поетеса, прозаїк, публіцист, культуролог, літературознавець, громадський діяч, діяч дисидентського руху, правозахисниця Ірина Калинець (Стасів).