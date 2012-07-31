Голова Львівської облради скликає позачергову сесію

Львів. 31 липня. УНІАН. Голова Львівської обласної ради Олег Панькевич видав розпорядження про скликання позачергової сесії обласної ради у зв’язку з підписанням закону «Про засади державної мовної політики».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради.

Як зазначається у повідомленні, сесія відбудеться 2 серпня 2012 року о 17.00.

Під час засідання депутати висловлять своє ставлення до цього закону, ухвалять відповідну заяву та обговорять заходи щодо протидії „введення в Україні другої державної мови”, - інформує прес-служба Львівської обласної ради.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради Володимир Литвин підписав закон про основи державної мовної політики.

Станом на сьогодні цей закон вказаний на сайті ВР як такий, що вже направлений на підпис Президенту України Віктору Януковичу.

