У жовтні у Львові пройде Міжнародний економічний форум

Львів. 6 серпня. УНІАН. 12 жовтня у Львові відбудеться Міжнародний економічний форум «Стратегії. Інвестиції. Співробітництво».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, форум пройде у прес-центрі стадіону «Арена Львів».

Цьогорічний форум, як зазначено в повідомленні, надасть можливість зустрітися з членами урядів східноєвропейських держав, політиками і фінансистами, експертами і лідерами міжнародного бізнесу.

«Серед основних завдань форуму – обговорення питань сучасної економічної політики та перспектив транскордонної співпраці у Східній Європі», – йдеться у повідомленні.

