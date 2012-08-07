На Львівщині на весіллі отруїлося 39 осіб

Львів. 7 серпня. УНІАН. У Львівській області з діагнозом харчове отруєння та гострий ентероколіт госпіталізовано 39 осіб (у тому числі 5 дітей та 2 громадян Польщі), які 5 серпня святкували весілля у с. Заболотці та вживали страви домашнього приготування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.

Постраждалих учора, 6 серпня, було доставлено до інфекційного відділення Бродівської центральної районної лікарні.

Станом на 7.00 7 серпня госпіталізовані знаходяться у стані середнього ступеня тяжкості.

Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.