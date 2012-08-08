У Львові видали додатковий посібник з історії. Фото

Львів. 8 серпня. УНІАН. У Львові видали додатковий посібник з історії України для учнів 5-х класів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні освіти Львівської міської ради, управління придбає 2 тис. примірників посібника, який вчителі історії у львівських школах зможуть використовувати як додаткове джерело.

«Посібник, який видали у Львові, не є альтернативним чи обов’язковим підручником, а є додатковим посібником», - зазначила в.о. начальника Управління освіти Львівської міськради Катерина Гороховська.

Автором посібника є вчитель історії школи № 28 м. Львова Андрій Закалюк.

«Автор посібника не ставив собі завдання замінити підручники з історії України для 5-го класу. Андрій Закалюк добре знає їхній зміст і тому у своєму посібнику наголос робить на темах, які, на його думку, мало висвітлені», - сказала К.Гороховська.

«Вчителі, які мають досвід викладання історії, не один рік пропрацювали в школі, були зібрані у навчально-методичному кабінеті управління освіти міста Львова і разом з автором обговорювали цей посібник. Важливість цього посібника полягає в тому, що там не «інша» історія, там історія з усіма важливими датами та прізвищами», - розповіла голова методичного об'єднання вчителів історії Франківського району міста Ірина Васильків.

За словами автора посібника, «в новому підручнику з історії України упущено багато тем - бій під Крутами, термін «геноцид», також немає теми Української повстанської армії, теми дисидентів, шістдесятників, теми Української революції 20 століття».

А.Закалюк зазначив, що діти у 5-му класі вперше знайомляться з історією України, вони потім все життя пам’ятають саме цю історію. «Ми видали посібник повноцінний – від найдавніших часів і до сьогодення, де повно розкрито ці теми», - відзначив він.

Посібник надрукувало видавництво «Астролябія». Його вартість становить 35 грн.