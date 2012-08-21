Українська греко-католицька церква готова до діалогу з РПЦ

Київ. 21 серпня. УНІАН. Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (Шевчук) заявив, що УГКЦ готова до діалогу з Російською православною церквою про примирення і чекає від неї відповіді.

Як повідомляє сайт УГКЦ, про це предстоятель заявив 19 серпня на прес-конференції у Коломиї.

Він привітав підписання патріархом Московським і всієї Русі Кирилом та примасом Римо-католицької церкви в Польщі Юзефом Міхаліком Декларації із закликом про примирення між польським та російським народами.

«Над цим актом сторони працювали три роки. Було сказано, що це не кінець, а тільки початок, тобто процес примирення не закінчився, а лише розпочався. Але це вже велика подія. Ми, правда, не почули, за що саме поляки пробачають росіян і за що православна церква просить пробачення.

Можливо, до цього ще дійде», - сказав глава УГКЦ.

На прохання журналістів прокоментувати можливість підписання такої декларації між РПЦ і УГКЦ Блаженніший Святослав зазначив, що в цій події він вбачає ще один позитивний момент, оскільки патріарх Московський розпочав спілкування з главою локальної церкви (а не всієї католицької церкви), визначаючи його як свого візаві.

«Я б дуже хотів, щоб подібна річ відбулася і в Україні. Я про це вже не один раз заявляв. Нам було б дуже приємно, якщо б почався особистий діалог на рівні наших церков, щоб московський патріарх визнав УГКЦ як свого співрозмовника, бо до цього часу про нас говорять лише зі святішим отцем у Ватикані, майже завжди без нас», – сказав глава УГКЦ.

Блаженніший Святослав вважає, що УГКЦ і РПЦ повинні також іти дорогою примирення, за прикладом примирення між польською і російською церквами. За його словами, без оздоровлення пам‘яті на основі примирення не можна очікувати конструктивних і добрих відносин та загалом майбутнього народів.

«Я дякую Господу Богу, що така подія відбулася. Я вже виступив з ініціативою, що УГКЦ готова до такого діалогу і чекає відповіді від наших майбутніх партнерів, і нехай нам і їм в цьому допоможе Господь Бог», – підсумував предстоятель УГКЦ.