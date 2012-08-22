Міліція Львова переведена на посилений варіант несення служби

Львів. 22 серпня. УНІАН. Міліція Львова сьогодні, 22 серпня, з 9.00 переведена на посилений варіант несення служби з метою забезпечення громадського порядку під час святкових заходів до Дня Незалежності України.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, посилений варіант несення служби триватиме до 9.00 25 серпня.

«У Львові визначено досить багато об’єктів і місць, де пройдуть масові заходи, тому особовий склад міліції чітко проінструктований і знає, що має робити для охорони громадського порядку», - зазначив у коментарі УНІАН заступник начальника ГУ МВС України у Львівській області Михайло Курочка.

За його словами, серед найбільш масових заходів, які пройдуть впродовж 22 - 24 серпня у місті – 22 серпня парад і концерт на „Арені Львів” військових оркестрів шести оперативних командувань; 23 серпня біля Львівської ОДА урочисте підняття державного прапора України „де збереться чимало людей, а тому задля забезпечення охорони громадського порядку туди залучать багато правоохоронців”; 24 серпня відбудеться урочиста сесія Львівської обласної ради, а з 12.00 пройде піша хода від пам’ятника С.Бандері до пам’ятника Т.Шевченку і відбудеться народне віче.

«Починаючи з 9.00 22 серпня і до 9.00 25 серпня міліція Львова буде переведена на посилений варіант несення служби. Додаткові сили з районів області не залучатимуть, оскільки для цього вистачить сил Львівського міського управління міліції, а також внутрішніх військ і «Беркуту». Посилені наряди міліції будуть залучені до охорони громадського порядку на всіх заходах, які заплановані у період 22-24 серпня», - сказав М.Курочка.

Окрім того, як повідомили УНІАН в управлінні транспорту та зв’язку Львівської міської ради, у День Незалежності України 24 серпня громадський транспорт працюватиме до 01.00, щоб жителям і гостям міста було зручно добиратися після святкувань. Центр міста буде закритий для руху.