Львівська обласна рада готує Марш захисту українців

Львів. 22 серпня. УНІАН. 24 серпня до Дня Незалежності України у Львові відбудеться Марш захисту українців організатором якого виступить Львівська обласна рада.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради.

Як зазначається у повідомленні, „у День Незалежності Львівська обласна рада запрошує громаду взяти участь у Марші захисту українців, який пройде від будинку обласної ради через центр міста до пам’ятника С.Бандері. Збір – 24 серпня об 11.00 за адресою: Львів, вул. В. Винниченка, 18. Після завершення Маршу о 12.00 розпочнеться народне віче біля пам’ятника С. Бандері під гаслом: „Захисти свою Незалежність!”.

Також, 24 серпня у Львові з 09.00 до 09.30 в усіх храмах області пройдуть молебні «За Україну»; з 10.00 до 10.30 відбудеться церемонія покладання квітів до пам’ятників В.Чорноволу, М.Грушевському і Т.Шевченку у Львові керівництвом міста та області, а також представниками громадськості і політикуму; з 10.00 до 10.45 буде проходити урочиста сесія Львівської обласної ради з нагоди 21-ї річниці Незалежності України, - повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради.