На Львівщині запустили сміттєсортувальну лінію

Львів. 22 серпня. УНІАН. Сьогодні у місті Червонограді на Львівщині запустили в експлуатацію першу в області лінію з промислової переробки побутових відходів потужністю до 100 тис. тонн на рік для міст Червонограда, Соснівки і селища Гірник.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Як розповів УНІАН голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк, загальна вартість об’єкту, який почали будувати у 2001 році, становить понад 18 млн. грн. Підприємство обслуговуватиме мешканців Червонограда та частини Сокальського району.

„До кінця року ми відкриємо в області ще два подібних підприємства. Наголошу, що ми повинні виробити загальний підхід до організації та прибирання сміття на територіях. Сортуванням сміття повинні займатися комунальні підприємства, а переробкою та утилізацією – бізнес. Впевнений, що досвід Червонограда буде позитивним прикладом для інших в області. Ми маємо найстаріший полігон твердих побутових відходів в Грибовичах і це яскравий приклад того, як не потрібно вирішувати проблему сміття», – зазначив Михайло Костюк.

Мобільну сортувальну лінію виготовлено на спільному українсько-німецькому підприємстві «Олнова» у 2011 році в м. Буськ Львівської області, її вартість становить 2, 064 млн. грн. Проектований термін експлуатації даного полігону - 20 років.