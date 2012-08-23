Львів. 23 серпня. УНІАН. У центрі Львова скульптури-фонтани одягнули у вишивані сорочки.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у місті відзначають Свято вишиванки. Рано-вранці у вишивані сорочки одягли скульптури-фонтани Нептуна, Адоніса, Амфітрити та Діани на центральній площі міста.

«Ці скульптури на площі Ринок - свідки епох. Те, що ми носимо вишиванку - вияв особистої позиції. А те, що ми прикрашаємо скульптури вишиванками, - символ присутності українськості у Львові з моменту створення міста», - зазначила у коментарі УНІАН в.о. директора департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Наталія Федорович.

Сьогодні працівники Львівської міської ради вийшли на роботу у вишиванках і закликали усіх львів’ян одягнути у цей день традиційні українські строї з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України та Свята вишиванки.

День вишиванки в рамках святкування Дня Незалежності України у Львові відзначають вже вп’яте.