У Львові пенсіонер «замінував» літак, яким мав летіти до Борисполя

Львів. 23 серпня. УНІАН. На Львівщині 76-річний пенсіонер повідомив про замінування літака, яким мав летіти до Борисполя.

Як повідомили сьогодні УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, подія сталася 20 серпня. До Залізничного райвідділу міліції звернулась агент з організації обслуговування авіаперевезень львівської філії однієї з авіакомпаній, яка повідомила, що того ж дня близько 9.30 невідомий чоловік неодноразово телефонував на робочий стаціонарний номер телефону авіакаси та повідомляв, що літак, який 21 або 22 серпня буде здійснювати авіапереліт сполученням «Львів-Бориспіль» - замінують.

За фактом анонімного телефонного повідомлення про замінування в аеропорту «Львів» повітряного судна однієї з авіакомпаній, працівники лінійного відділу в аеропорту «Львів» Залізничного райвідділу міліції спільно з працівниками Управління СБУ у Львівській області, а також працівниками відділу вибухотехнічних та пожежно-технічних досліджень НДКЦ при ГУ МВС України у Львівській області 21 серпня провели детальний огляд пасажирів, багажу, вантажу, ручної поклажі, повітряного судна авіарейсу сполученням «Львів-Бориспіль».

У результаті огляду вибухонебезпечних предметів та речовин виявлено не було. Повітряне судно згідно з розкладом польотів без жодних затримок здійснило виліт з аеропорту «Львів» та приземлення в аеропорту «Бориспіль».

„Як з’ясували правоохоронці під час перевірки, дзвінки до авіакомпаній здійснював 76-річний пенсіонер. Зателефонувавши з міста Кам’янка-Бузьк Львівської області, пенсіонер розповів працівникам авіакомпанії, що напередодні вночі до нього на телефон задзвонив невідомий чоловік, який повідомив, що знає про поїздку пенсіонера до Києва. Також, зі слів пенсіонера, невідомий йому заявив, що за ним увесь час стежать і ця поїздка до столиці добром не завершиться, оскільки літак буде заміновано. Зробивши певні висновки, старенький вирішив попередити про це авіакомпанію”, - інформує Відділі зв’язків з громадськістю обласного управління міліції.

Зараз за даним фактом триває перевірка.