Експерт прогнозує, що вибори до ВР не будуть чесними

Київ. 30 серпня. УНІАН. Парламентські вибори в Україні чесними не будуть і міжнародні спостерігачі вже мають причини, аби визнати їх непрозорими і недемократичними.

Таке переконання під час прес-конференції в УНІАН висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький, коментуючи рішення Центральної виборчої комісії щодо не включення до виборчого бюлетеню прізвищ екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

О.Голобуцький наголосив, що «вибори, з точки зору ЦВК, не будуть чесними і правильними», бо «всі стоять на чітких політичних позиціях».

Експерт переконаний, що Європа та Америка не намагатимуться зрозуміти «тонкощі нашого політичного життя». «Вони вже бачать ситуацію, що вже зараз є всі причини для того, щоб визнавати на майбутнє ці вибори непрозорими і недемократичними» - сказав він.

Водночас, О.Голобуцький відзначив, що якщо ці країни «на нас махнуть рукою», в Україні почнуться «не найкращі процеси».

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня ЦВК затвердив форму і текст виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Згідно з цим рішення у бюлетені перед назвою політичної сили повинні бути вказані імена, по батькові та прізвища першої п’ятірки кандидатів. Прізвища Ю.Тимошенко, Ю.Луценка та Павла Лазаренка будуть відсутні у зв’язку з відмовою ЦВК у реєстрації їх кандидатами. Натомість навіть після ухвалення рішення щодо форми і тексту виборчого бюлетеня не було достеменно відома кількість кандидатів від партії «Батьківщина» та ВО «Громада». Заступник голови ЦВК Андрій Магера не виключає, що від партії «Батьківщина» буде зазначено лише три прізвища, в від «Громади» - чотири.