Львівська міськрада просить КС розібратися з мовним законом

Львів. 30 серпня. УНІАН. Сьогодні, 30 серпня, під час позачергової сесії Львівської міської ради, яке скликав міський голова Львова Андрій Садовий, ухвалено подання до Конституційного суду України у зв’язку з прийняттям Закону «Про засади державної мовної політики».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, за проект подання проголосувало 75 депутатів міськради.

«В липні, коли ми проводили спільне засідання обласної та міської рад, було багато емоційних виступів. Я говорив не багато, але я тоді сказав, що ми, якщо закон буде підписаний, підготуємо конституційне подання. Ви знаєте скільки сьогодні зареєстровано в Конституційному суді варіантів цього подання? Бо ми ж чули, що і депутати Верховної Ради і інших рад хотіли його подавати. Але жодного не зареєстровано», - зазначив після голосування міський голова Львова А.Садовий.

Зокрема, у тексті подання, який є у розпорядженні УНІАН, депутати просять КС дати роз`яснення та офіційну інтерпретацію положень абзаців 2, 6, 8 частини 1 статті 1, частин 3, 7 статті 7, пункту 15 Перехідних положень Закону України «Про засади державної мовної політики» з положеннями статей 2, 5, 7, 10, 24 та 140 Конституції України, тобто: «…співвідношення понять «органи державного управління та діловодства», «окрема самоуправна адміністративно-територіальна одиниця» з положеннями Конституції України; співвідношення терміну «регіональна мова», визначеного Законом України «Про засади державної мовної політики», та «мови національних меншин», визначених у статті 10 Конституції України; обов’язковості застосування органами місцевого самоврядування абзацу 2 частини 1 статті 1 та частини 7 статті 7 Закону України «Про засади державної мовної політики», як таких, що суперечать статті 10 Конституції України; співвідношення поняття «регіон», яке передбачене абзацом 6 частини 1 статті 1 Закону України «Про засади державної мовної політики» та визначене як окрема самоуправна адміністративно-територіальна одиниця, що може складатися з Автономної Республіки Крим, області, району, міста, селища, села, та поняття «адміністративно-територіальна одиниця» - що є основою для організації і діяльності органів місцевого самоврядування; застосування пункту 15 Перехідних положень Закону України «Про засади державної мовної політики» щодо прийняття органами місцевого самоврядування рішень з питань, що не віднесені Конституцією України до питань місцевого значення; а також «Розбіжностей правових позицій Конституційного Суду України, висловлених у його рішеннях, з положеннями Закону України «Про засади державної мовної політики».

Як повідомляв УНІАН, 3 липня 2012 року Верховна Рада прийняла Закон ”Про засади державної мовної політики”, що викликало хвилю протестів в усій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями.