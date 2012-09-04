«Укрпошта» ввела нові типи міжнародних переказів
Для оплати у інтернет-магазинах
Київ. 4 вересня. УНІАН. «Укрпошта» з 1 вересня ввела нові типи міжнародних переказів між Україною та Росією, які дозволяють українцям здійснювати покупки в російських інтернет-магазинах через усі відділення «Укрпошти».
Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, нові міжнародні перекази передбачають звичайний переказ на розрахунковий рахунок отримувача і переказ із післяплатою за поставлений товар.
Звичайний переказ на розрахунковий рахунок отримувача можуть здійснювати як фізичні, так і юридичні особи.
Вибираючи переказ із післяплатою за поставлений товар, відправник (фізична або юридична особа) відправляє покупку отримувачу. Отримувач забирає товар у поштовому відділенні й на місці оплачує його, а кошти перераховуються відправнику.
Довідка УНІАН. В Україні працюють 14 тис. відділень «Укрпошти».