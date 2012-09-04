На Львівщині згорів трактор вартістю 100 тисяч доларів

Львів. 4 вересня. УНІАН. На Львівщині внаслідок короткого замикання електропроводки згорів трактор вартістю 100 тисяч доларів США, який належав одному з агропромислових товариств області.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Держтехногенбезпеки у Львівській області, пожежа сталася в селі с. Рожанів Радехівського району Львівщини. Вогонь повністю знищив трактор «Challenger MT665B», який належав ТзОВ «Агромарк Юкей». Прямі збитки становлять 756 500 грн., побічні – 762 500 грн.

За висновками експертів, ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки.