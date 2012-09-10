«Укрпошта» оголосила про початок передплати періодики

Київ. 10 вересня. УНІАН. Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» сьогодні розпочинає кампанію з передплати на періодичні друковані видання на 2013 рік.

Як повідомили УНІАН в «Укрпошті», передплатникам необхідно визначити спосіб і час оформлення передплати: за телефоном/факсом, через Інтернет або у найближчому відділенні «Укрпошти» та обрати з каталогів місцевої, української або закордонної преси газети, журнали або книги, сплативши їхню передплатну вартість. Оплата приймається як готівкою, так і безготівковим розрахунком.

Прийом передплати буде виконуватися за телефоном/факсом, через Інтернет – http://poshta.kiev.ua/isubscr.php, в усіх операційних залах поштамтів, відділеннях поштового зв’язку, у пунктах прийому передплати, а також безпосередньо поштарем на ділянці доставки, за Каталогом видань України, Каталогом видань закордонних країн та Каталогом місцевих видань.

Для зручності клієнтів передплата триватиме до 15 грудня. Доставка видань виконується за вказаною передплатником адресою.

Окрім того, ознайомитися з Каталогом видань закордонних країн на 2013 рік і Каталогом видань закордонних країн на перше півріччя 2013 року можна на сайті «Укрпошти»: http://poshta.kiev.ua/subscr.php

За словами заступника генерального директора УДППЗ «Укрпошта» Геннадія Вовка, вже четвертий рік вартість послуг з доставки періодики залишається незмінною: «Укрпошта» розповсюджує за передплатою близько 11 тисяч найменувань періодичних видань, тобто майже 1 мільярд екземплярів на рік.