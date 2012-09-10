Компанія „Мірт” виграла тендер на відновлення проспекту Свободи

Львів. 10 вересня. УНІАН. На проспекті Свободи у Львові, де під час Євро-2012 розміщувалася офіційна фан-зона Євро-2012, цього тижня розпочинаються відновлювальні роботи. Тендер на виконання робіт виграла компанія ПП «Мірт».

Про це повідомили УНІАН у Львівському комунальному підприємстві «Агенція з підготовки Львова до Євро-2012».

Як зазначається у повідомленні, під час робіт відновлять площу перед львівським Оперним театром, центральну пішохідну алею та зелену зону. Роботи фінансуються на кошти УЄФА, які футбольна асоціація виділила на обслуговування офіційної фан-зони. Загалом на відновлення проспекту Свободи передбачено 2,4 млн грн: на перекладання бруківки – 1 млн 930 грн, на відновлення газонів – 470 тис. грн.

Усі роботи планують закінчити у листопаді цього року.