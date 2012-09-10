Львів подарує Маріуполю скульптуру лева

Львів. 10 вересня. УНІАН. 13 вересня відбудеться День Львова в Маріуполі. Мешканці Маріуполя отримають ексклюзивний подарунок від львів’ян – скульптуру лева, розмальовану львівським художником Євгеном Равським під час фестивалю «Парад Левів».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, у програмі заходів Дня Львова в Маріуполі – зустрічі зі студентами, туристичними операторами, презентації книжок, виступи Львівського театру «Воскресіння» та струнного квартету Львівської філармонії, дегустації львівського шоколаду, морозива, майстер-класи львівських батярських танців, розповсюдження ексклюзивних листівок «Зустрінемось у Львові».

„Урочисте відкриття заходу о 13.00 на площі Леніна за участю представників Львівської та Маріупольської мерії, акторів, музикантів зі Львова. Одразу після церемонії відкриття заходу на мешканців Маріуполя чекають концертна програма струнного квартету оркестру «INSO-Львів», а також майстер-класи батярських танців, вікторини, дегустації львівського шоколаду, квасу», - розповіла керівник відділу промоції Львівської міської ради Галина Малець.

