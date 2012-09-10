Завтра у Львові відбудеться освітянське віче

Львів. 10 вересня. УНІАН. 11 вересня у Львові відбудеться освітянське віче на захист української мови в якому планується участь близько 8 000 осіб.

Про це повідомили УНІАН в управлінні освіти Львівської міської ради.

Як поінформували УНІАН організатори акції, метою заходу є «забезпечення дотримання вищими органами влади Конституції України та збереження української мови як єдиної державної, зупинення прийняття антиукраїнських законів, привернення уваги суспільства до проблем мовної політики в Україні».

Організаторами акції виступили Асоціація керівників навчально-виховних закладів Львівської області, Асоціація керівників навчально-виховних закладів м. Львова, представники керівників навчально-виховних закладів районів міста Львова, Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України, районні організації профспілки працівників освіти і науки України м. Львова.

Освітянське віче розпочнеться о 16.00 на проспекті Свободи біля пам’ятника Т.Шевченку.