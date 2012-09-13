Президента просять взяти під свій патронат Форум видавців у Львові

Львів. 13 вересня. УНІАН. Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк звернувся із проханням до Президента України взяти під свій патронат проведення у 2013 році ювілейного, двадцятого Форуму видавців у Львові.

Як передає кореспондент УНИАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції з приводу відкриття цьогорічного Форуму.

М.Костюк подякував засновниці та незмінному президенту Форуму видавців Олександрі Коваль за її працю, спрямовану на популяризацію та розвиток українського книговидання.

«Ініціатива О.Коваль перетворилась з ідеї у подію, яку щороку очікують усі фанати української книги. Форум перетворився із невеликого заходу в подію загальнодержавного та міжнародного значення, яка кожного року доводить, що українська книга була і буде», – наголосив голова Львівської облдержадміністрації.

Як повідомляють організатори, цього року у межах Форуму видавців відбудеться близько 800 заходів. Наразі відомо, до Львова з’їдеться 800 учасників з України, Польщі, Росії та Європи, але реєстрація учасників ще не закінчилася і триває. Традиційно під час відкриття Форуму видавців відбудеться нагородження переможців премії «Найкращої книги Форуму-2012».

Львівський губернатор М.Костюк у межах дев’ятнадцятого міжнародного Форуму видавців у Львові особисто відзначив дві книги відомого львівського автора Романа Горака: «Третя варта. Есеї про Івана Франка» та «Прозвані юродивими. Есеї про Тараса Шевченка».

За його словами ці книжки будуть закуплені для 50-ти районних бібліотек Львівської області. Книги вийшли друком у львівському видавництві «Апріорі».

На 7-й Львівський міжнародний літературний фестиваль приїдуть гості із різних міст України та 16 країн світу: Австралії, Австрії, Великобританії, Грузії, Латвії, Македонії, Норвегії, ПАР, Польщі, Росії, Сербії, Словаччини, США, Хорватії, Чехії та Швеції.

Головний гість Фестивалю – британський письменник DBC Pierre. Спеціальними гостями Літфесту стали: сербська письменниця, драматург та театральна режисерка Віда Огнєнович, один із найвідоміших у світі на сьогодні польських поетів Адам Загаєвський, австрійський письменник, журналіст і перекладач Мартін Поллак, а також польський письменник, драматург та есеїст Генрик Гринберг.

У межах Форуму пройдуть: фестиваль літературних фестивалів «Контекст», фестиваль «Бруно Шульц: до 120-річчя від дня народження і 70-річчя трагічної загибелі», фестиваль «Від Сковороди до Сковороди: 290 років від дня народження», а також фестиваль перекладів «TRANSLIT».