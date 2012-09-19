На Львівщині під час ремонту автодороги каток задавив робітника

Львів. 19 вересня. УНІАН. У Львівській області при виконанні поточного ремонту на ділянці автодороги „Львів – Шегині” 22-річний дорожній робітник був смертельно травмований катком.

Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні Держгірпромнагляду у Львівській області, теруправління проведе розслідування нещасного випадку стався із працівником ТЗОВ “Онур конструкціон інтернешл” 17 вересня, близько 15.20.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю головного управління МВС України у Львівській області, нещасний випадок трапився у селі Твіржа Мостиського району Львівщини.

За даними міліції, різноробочий фірми „Онур”, житель міста Пустомити, перебуваючи за кермом катка, не впорався з керуванням і каток з‘їхав у кювет після чого перекинувся на водія.

Чоловіка було доставлено у реанімаційне відділення Судововишнянської міської лікарні. Йому діагностували множинні переломи, розрив сечового міхура. Попри проведені реанімаційні заходи, лікарям врятувати життя чоловіка не вдалося.

Довідка УНІАН. Турецька будівельна компанія „Онур” здійснює левову частку ремонту доріг у Львові та області.