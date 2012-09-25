Рух ”Чесно” виявив 242 порушника критеріїв доброчесності

Київ. 25 вересня. УНІАН. Громадянський рух «Чесно» виявив 242 кандидати в народні депутати, які не відповідають критеріям доброчесності.

Як передає кореспондент УНІАН, результати дослідження були представлені журналістам сьогодні на прес-конференції.

Зокрема, рух «Чесно» перевірив 430 кандидатів у депутати із прохідних частин партійних списків 6 провідних партій та виявив 242 кандидата, які порушили принаймні 1 із 4 критеріїв «Чесно».

Такими критеріями доброчесності рух вважає: відсутність фактів порушень прав та свобод людини; непричетність до корупційних дій; прозорість задекларованих доходів та майна та їх відповідність способу життя; незмінність політичної позиції відповідно до волевиявлення виборців.

«Чесно» досліджував кандидатів у депутати від Партії регіонів, Об’єднаної опозиції «За Батьківщину», партії «УДАР», Комуністичної партії України, «Свободи» та партії «Україна - Вперед!».

Згідно з дослідженням, у списку ПР 105 порушників із 120 перевірених кандидатів, у Об’єднаної опозиції - 74 із 120, в списку «УДАРу» 19 із 70, в КПУ - 23 із 70, у «Свободи» - 9 із 25, в списку партії «Україна – Вперед!» 12 із 25.

За оцінкою «Чесно», лідер партії «Україна – Вперед!» Наталія Королевська порушила 4 із 4 критеріїв руху, номер один у списку Партії регіонів, прем’єр-міністр Микола Азаров порушив 2 із 4 критеріїв руху, лідер КПУ Петро Симоненко – 2 із 4, лідер «Свободи» Олег Тягнибок – 1 із 4. При цьому рух «Чесно» не знайшов підтвердженої інформації щодо порушень критеріїв доброчесності лідером Об’єднаної опозиції Арсенієм Яценюком та головою партії «УДАР» Віталієм Кличком.

Серед кандидатів у депутати від Партії регіонів, які порушили 3 із 4 критеріїв: Микола Баграєв, Юрій Іванющенко, Валерій Бондик, Геннадій Васильєв, Володимир Малишев, Яків Табачник, Віктор Янукович, Тарієл Васадзе, Андрій Веревський, Євген Сігал, Юрій Мірошниченко.

Серед кандидатів у депутати від Об’єднаної опозиції 3 критерії порушили: Костянтин Бондарєв, Сергій Власенко, Михайло Соколов, Олександр Абдулін, Геннадій Москаль та Олександр Дубовой.

Серед кандидатів від КПУ 3 критерії доброчесності, згідно з дослідженням, порушили: Ігор Алексєєв та Спиридон Кілінкаров.

Як зазначає «Чесно», перевірка партійних списків здійснювалась з метою забезпечення виборцям можливість доступу до різнобічної, об’єктивної та неупередженої інформації, потрібної для здійснення усвідомленого, поінформованого і вільного вибору майбутньої Верховної Ради.