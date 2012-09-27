У Винниках проходитиме фестиваль вина і сиру

18:45, 27 вересня 2012
Львів
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6 – 7 жовтня

Львів. 27 вересня. УНІАН. 6 - 7 жовтня у місті Винники буде проходити фестиваль вина і сиру на якому будуть представлені вина та сирні вироби кращих українських майстрів.

Про це повідомили УНІАН організатори.

„З метою збереження, підтримки  та розвитку українського народного мистецтва у місті Винники вже кілька років проводяться фестивалі-ярмарки народних умільців, що користуються значною популярністю серед винниківчан та гостей краю. Історія та назва міста Винники ще з давніх княжих часів тісно пов’язана з виноробством та виноградарством, від чого і походить назва міста -  Винники. З метою відновлення славних українських традицій виноробства та виноградарства   6 - 7 жовтня 2012 року  у м. Винники проходитиме фестиваль вина і сиру, на якому будуть представлені вина та сирні вироби кращих українських майстрів”, - зазначається у повідомленні.

У фестивалі братимуть участь «Лицарі Берегівського винного ордену ім. св. Венцела», «Винний підвал сім'ї  Шош», винороби заводу «Котнар» та представники українсько-американського СП «Чизай».

У програмі фестивалю також майстер-класи із ковальства та гончарства, розпису по тканині,  безкоштовна дегустація вина, сирів, меду.

У неділю, 7 жовтня, з 15.00 розпочнеться   концертна  програма. 

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