У Винниках проходитиме фестиваль вина і сиру

Львів. 27 вересня. УНІАН. 6 - 7 жовтня у місті Винники буде проходити фестиваль вина і сиру на якому будуть представлені вина та сирні вироби кращих українських майстрів.

Про це повідомили УНІАН організатори.

„З метою збереження, підтримки та розвитку українського народного мистецтва у місті Винники вже кілька років проводяться фестивалі-ярмарки народних умільців, що користуються значною популярністю серед винниківчан та гостей краю. Історія та назва міста Винники ще з давніх княжих часів тісно пов’язана з виноробством та виноградарством, від чого і походить назва міста - Винники. З метою відновлення славних українських традицій виноробства та виноградарства 6 - 7 жовтня 2012 року у м. Винники проходитиме фестиваль вина і сиру, на якому будуть представлені вина та сирні вироби кращих українських майстрів”, - зазначається у повідомленні.

У фестивалі братимуть участь «Лицарі Берегівського винного ордену ім. св. Венцела», «Винний підвал сім'ї Шош», винороби заводу «Котнар» та представники українсько-американського СП «Чизай».

У програмі фестивалю також майстер-класи із ковальства та гончарства, розпису по тканині, безкоштовна дегустація вина, сирів, меду.

У неділю, 7 жовтня, з 15.00 розпочнеться концертна програма.