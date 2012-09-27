За хабарництво засуджено посадовця Львівської митниці

Львів. 27 вересня. УНІАН. Набув чинності вирок Апеляційного суду Львівської області у кримінальній справі, порушеній органами прокуратури за матеріалами Служби безпеки України стосовно колишньої заступниці начальника Львівської митниці. Колишньому посадовцю митниці призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 5 років.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, 1 лютого 2011 року, співробітники СБУ затримали заступника начальника Львівської митниці під час отримання хабара за сприяння суб’єкту підприємницької діяльності в оформленні вантажів за заниженою митною вартістю.

Під час проведення обшуку в службовому кабінеті заступниці начальника митниці було виявлено предмет хабара – 7 тис. доларів США та понад 25 тисяч доларів США, які вона отримала в цей день від своїх підлеглих – начальників підрозділів митниці. У ході обшуку за місцем тимчасового проживання затриманої було виявлено понад 96 тис. доларів США.

Розглянувши зібрані слідством матеріали, суд визнав вже колишню керівницю митниці винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (Одержання хабара, в редакції статті згідно з Законом України №2808-VI від 21.12.2010 року) Кримінального кодексу України, і призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 5 роки із встановленням іспитового строку 3 роки та позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків строком на три роки. У відповідності до ст. 54 Кримінального кодексу України засуджену позбавлено спеціального звання «радник митної служби 1 рангу».