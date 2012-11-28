У Львові відкрилася виставка «Національні символи України»

Львів. 28 листопада. УНІАН. У Львівському історичному музеї вчора, 27 листопада, відбулось відкриття виставки «Національні символи України», присвяченої 150-річчю написання Державного Гімну України.

Як передає кореспондент УНІАН, виставка налічує понад 150 експонатів-пам’яток, пов’язаних з національною символікою, що зберігаються у фондах Львівського історичного музею, Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові, Львівського літературно-меморіального музею Івана Франка, Державного меморіального музею Михайла Грушевського, Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В.Стефаника, бібліотеки Львівської Національної музичної академії ім. М.Лисенка та ін.

У відкритті взяли участь керівники Львівської ОДА, члени ради Всеукраїнського об’єднання ветеранів, директор Львівського історичного музею Богдан Чайковський, представники громадськості та ЗМІ.

«У кожного народу є свої священні символи, які уособлюють його самобутність та національну єдність. До них належать герб, прапор та гімн, які затверджені Конституцією. І обов’язком кожного з нас є шанувати ці символи, як і свою державу», – зазначив під час урочистої церемонії заступник голови Львівської ОДА Іван Груник.

У свою чергу член ради Всеукраїнського об’єднання ветеранів, професор Іван Головацький, під час урочистого слова, запропонував увіковічнити дві видатних постаті в історії України - поета Павла Чубинського та композитора Михайла Вербицького в єдиному пам’ятнику та встановити його у Львові, а також Києві.

Виставка працюватиме щонайменше до кінця року.

Довідка УНІАН. Восени 2012 року виповнюється 150 років написання Павлом Чубинським вірша „Ще не вмерла Україна“, музику до якого потім створив композитор Михайло Вербицький. Цей твір став всеукраїнським національним, а згодом і державним Гімном.