Маршрут рейкового автобуса „Львів-Луцьк” продовжено до Ківерців

Львів. 4 грудня. УНІАН. З 10 грудня 2012 року маршрут рейкового автобуса сполученням „Львів-Луцьк” (регіональний поїзд №802/801) буде продовжено до станції Ківерці.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Львівської залізниці.

Як зазначається у повідомленні, маршрут продовжено з урахуванням „численних звернень пасажирів, які користуються новим рейковим автобусом”.

Регіональний поїзд №802/801 „Львів–Ківерці–Львів” курсуватиме щоденно крім вівторка та середи. Розклад руху поїзда не зміниться. У зв’язку з продовженням маршруту рейкового автобуса відміняється курсування поїзда №5476/5477 сполученням „Луцьк-Ківерці-Луцьк”, - інформує прес-центр Львівської залізниці.