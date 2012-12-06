Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2013 рік

Київ. 6 грудня. УНІАН. Верховна Рада України прийняла Закон «Про державний бюджет України на 2013 рік». За дане рішення проголосували 242 народних депутата при необхідних 226: «за» проголосували 187 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 20 – з фракції Народної партії, 5 – з фракції НУ-НС, 19 – з групи «Реформи ради майбутнього» і 11 позафракційних депутатів.

Рішення було ухвалене одним голосуванням з попереднім обговоренням. Ухвалити проект бюджету рекомендував бюджетний комітет Верховної Ради, який, за словами голови комітету Валерія Баранова, одержав близько 1000 пропозицій до законопроекту від народних депутатів.

В.Баранов під час виступу в сесійному залі, окрім загальних показників проекту бюджету, також озвучив пропозиції щодо фінансування системи судочинства, а також розвитку ряду медіа-проектів, зокрема проекту «Euronews», установ фізкультури і спорту, спортивного клубу «Динамо».

Комітет запропонував затвердити держбюджет з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн, доходами 361,5 млрд грн, видатками – 411,9 млрд грн, дефіцитом держбюджету - 50,4 млрд грн, граничним рівнем державного боргу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, законопроект №11000 «Про Державний бюджет України на 2013 рік» був внесений урядом до парламенту 3 грудня 2012 року. 4 грудня відбулося представлення бюджету у Верховній Раді.

Пропозиції і поправки до проекту бюджету народні депутати мали надати не пізніше 12-ї години 5 грудня.