У Каунасі відкрили пам’ятну дошку на честь Євгена Коновальця

Львів. 6 грудня. УНІАН. У литовському місті Каунасі вчора, 5 грудня, відбулося урочисте відкриття пам’ятної дошки на честь полковника Армії УНР, голови Проводу українських націоналістів Євгена Коновальця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, пам’ятну дошку встановили на будинку на алеї Свободи, в якому часто бував полковник Є.Коновалець, який мав литовське громадянство. Дошку виготовлено коштом обласного бюджету Львівщини на прохання української громади Литви.

Як інформує прес-служба, віце-мер Каунаса Станісловас Бушкевічіус, виступаючи перед учасниками урочистостей, зазначив, що ”український народ, як і литовський, довгий час були поневоленими народами, тому Євген Коновалець завжди розумів бажання Литви, як і України, вирватися і стати незалежною державою”.

„Є.Коновалець допоміг Литві, і Литва допомогла йому мобілізувати сили, щоб домагатися незалежності своєї країни. Я радий, що литовці його не забувають, і ми говоримо про нього як про лідера боротьби за свободу. Свого часу Коновалець сказав, що тільки ті народи, які знають свою історію, гідні поваги інших», - наголосив С.Бушкевічіус.

Екс-голова Львівської обласної ради Олег Панькевич (склав повноваження у зв’язку з обранням депутатом Верховної Ради України - УНІАН), який у складі делегації з Львівської області прибув на урочистості до Каунаса, наголосив, що „Литва і Україна розпочали нову сторінку співпраці у царині збереження історичної пам’яті”.

«Історична пам`ять є основою для майбутніх відносин між Україною та Литвою, і ми раді, що в Каунасі увічнено пам’ять українського провідника», – сказав він.

Довідка УНІАН: Євген Коновалець - полковник Армії УНР, командант УВО, голова Проводу українських націоналістів (з 1927) народився 14 червня 1891 року в Львівській області. Загинув 23 травня 1938 р. у Роттердамі (Голландія) в результаті спецоперації проведеної органами НКВС СРСР.