На Волині жінка впала з перону під колеса поїзда „Київ-Львів”

Львів. 11 грудня. УНІАН. На станції Маневичі Львівської залізниці (Волинська область) 80-річна жінка не втримала рівноваги і впала з перону під колеса поїзда сполученням „Київ-Львів”. Травми завдані жінці поїздом виявилися смертельними.

Про це повідомили УНІАН у підрозділі зв’язків з громадськістю УМВС України на Львівській залізниці.

Як зазначається у повідомленні, трагедія сталася сьогодні, 11 грудня, о 00.40 ночі під час прибуття на перон пасажирського поїзда сполученням „Київ-Львів”.

Загиблою виявилася жителька Івано-Франківської області 1932 року народження.

