12 грудня у Львові відбудеться тренінг-семінар з безпеки журналістів за участі Оксани Романюк - представника «Репортерів без кордонів», автора посібника з безпеки журналістів, виданого за ініціативи Міжнародної федерації журналістів.

Автор посібника запропонує практичні схеми дій у випадках погроз, тиску, нападів на журналістів, перешкоджанню журналістській діяльності та ін. Практичні поради будуть проілюстровані документальним фільмом, який був знятий протягом цього року за фактами реальних нападів на журналістів та порушень прав журналістів.

Кожен учасник семінару отримає друкований екземпляр посібника з безпеки.

Після семінару також можна буде зустрітися із представником Незалежної медіа-профспілки України та дізнатись про переваги членства в НМПУ.

Початок семінару о 15.00 у малій прес-залі готелю «Жорж», (Львів, пл. Міцкевича, 1).

Контактний телефон: 050-02-39-012.