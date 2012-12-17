На трасі Київ - Чоп ліквідовано затори

Львів. 17 грудня. УНІАН. Станом на 6.00 понеділка, 17 грудня, на міжнародній автотрасі Київ - Чоп, на ділянці дороги між містами Броди і Буськ, повністю ліквідовано затори і відновлено рух легкового транспорту.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН помічник начальника ГУ МНС у Львівській області Віталій Туровцев.

За його словами, рух вантажного транспорту сьогодні буде поступово відновлюватися після розчищення траси спеціальною технікою.

«Із снігових заторів рятувальники витягли вночі 580 автомобілів, а також більше 40 автобусів. Усі люди доставлені додому. Поки що інформації щодо звернень громадян до медиків з приводу переохолодження та обмороження немає», - зазначив В.Туровцев.

На даний час на трасі працює снігоочисна техніка.

Також В.Туровцев повідомив, що на Львівщині залишається ускладненим проїзд автотранспорту у Радехівському, Сокальському та Перемишлянському районах.

Як повідомили УНІАН у Львівській облдержадміністрації, на розчищенні траси Київ – Чоп від снігу працювало понад 200 одиниць техніки, 6 роторних снігоочищувачів і 3 снігоходи.

У місцях заторів було влаштовано мобільні пункти обігріву та забезпечено гарячою їжею і чаєм людей. На постійному чергуванні перебували команди медицини катастроф, забезпечені технікою та необхідними медпрепаратами.

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині у снігових заторах на трасі Київ - Чоп більше доби (з 17.30 суботи 15 грудня до ранку 17 грудня) перебувало декілька сотень людей, велика кількість легкових автомобілів, вантажівок, пасажирські автобуси. Довжина затору впродовж неділі,16 грудня, сягала понад 30 км.