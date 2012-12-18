Шкіль виїхав до Чехії

Київ. 18 грудня. УНІАН. Андрій Шкіль, який не потрапив до парламенту сьомого скликання і таким чином позбувся депутатської недоторканності, виїхав до Чехії і не виключає, що проситиме політичного притулку. Про це повідомляє ZN.UA.

«Все залежить від України. Якщо події будуть розвиватися так, як вони розвиваються, то я не виключаю такої можливості», - сказав він у відповідь на питання про політичний притулок.

При цьому А.Шкіль зазначив, що політичні переслідування щодо нього ніколи не припинялися, а справу про події 9 березня 2001 року біля Адміністрації Президента під час акції «Україна без Кучми» досі не закрито.

Опозиціонер також підтвердив, що в Україні заарештували частину його майна, проте повідомив, що йому невідомо, з чим це пов`язано. «Ніякою іншою діяльністю, окрім політичної, я ніколи не займався», -сказав він.

Нагадаємо, що А. Шкіль отримав у списку Об`єднаної опозиції «Батьківщина» на парламентських виборах 2012 року непрохідне 87-ме місце (партія отримала в Раді 62 мандатів).

Джерело:

http://news.dt.ua/POLITICS/shkil_viyihav_do_chehiyi_i_mozhe_stati_chergovim_politichnim_bizhentsem-113894.html