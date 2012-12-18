«ЛАЗ» розпочав поставки у Донецьк машин швидкої допомоги

Львів. 18 грудня. УНІАН. Торгово-фінансова компанія «ЛАЗ» розпочала поставки перших машин швидкої допомоги для потреб Донецької області.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі „ЛАЗ”, перші машини швидкої допомоги прибули у Донецьк уже цього тижня.

Як зазначається у повідомленні, в рамках контракту з головним управлінням охорони здоров’я Донецької ОДА, компанія виготовить та передасть більше ніж 150 машин швидкої допомоги на суму майже 80 млн. грн. Це машини категорії „А” та „В” на базі „Renault Maste”, обладнані найсучаснішими медичним устаткуванням. Аналоги таких машин були закуплені для потреб медичних закладів низки європейських країн.

Як зазначив директор «ЛАЗ» Олександр Строганов, щоб виготовити та поставити техніку в найкоротші терміни, компанія розпочала виробництво, інвестувавши у нього власні кошти, „адже, фінансування від Донецька ще не надійшло”.

„Ми сподіваємося отримати кошти найближчим часом. Однак, щоб не затягувати процес, уже сьогодні почали виготовлення та поставки машин», - зазначив О.Строганов.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня сайт «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель» повідомив, головне управління охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації 23 листопада уклало угоду з ТОВ «Торговельно-фінансова компанія «ЛАЗ» на придбання 80 санітарних автомобілів типа А2 з ношами на суму 36,00 млн грн. Автомобілі від «ЛАЗ» коштують 450 тис грн. Торги проведено за неконкурентною процедурою закупівлі «в одного учасника» через попередню відміну відкритих торгів. Разом з тим в обґрунтуванні закупівлі взагалі не повідомляється, чому постачальником обрано саме «ЛАЗ» і чому встановлено таку ціни на санітарні авто.

Попередні відкриті торги відмінено після їх оскарження в Антимонопольному комітеті компанією «Глобал-автогруп», яка вказувала на дискримінаційну конкурсну документацію. Проте на початку жовтня компанія сама відізвала свою скаргу, розблокувавши завершення тендеру.

Однак управління здоров’я ДонОДА після цього оголосило закупівлю «в одного учасника».

