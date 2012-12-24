Завтра в Україні очікується різке потепління

Київ. 24 грудня. УНІАН. Завтра в Україні очікується різке підвищення температури.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у західних областях вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла; на решті території вночі 7-12° морозу, вдень 2° морозу - 3° тепла; у Криму 5-10° тепла.

Лише у східних, Сумській та Дніпропетровській областях ще утримається холодна погода з температурою вночі 13-18°, вдень 1-6° морозу, на Луганщині вночі 17-22°, вдень 7-12° морозу.

Вночі в Україні, крім західних областей, вдень у східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях сніг, мокрий сніг з переходом в дощ, ожеледь, місцями налипання мокрого сніг. На дорогах ожеледиця.

Вночі на Правобережжі, вдень у більшості регіонів туман. Вітер південно-східний, південний, 7-12 м/с, у південній, східній частині та в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

У Київській області у вівторок очікується різке підвищення температури впродовж ночі від 10-12° до 3-5° морозу, вдень до 2° морозу - 3° тепла. Вночі та вранці сніг, мокрий сніг з переходом у дощ, ожеледь, місцями налипання мокрого снігу, вдень без істотних опадів; вранці та вдень туман.

На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, південний, 7-12 м/с.

У Києві - різке підвищення температури впродовж ночі від 10-12° до 3-5° морозу, вдень до 0-2° тепла. Вночі та вранці сніг, мокрий сніг з переходом в дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, вдень без істотних опадів; вранці та вдень туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, південний, 7-12 м/с.