Католики сьогодні святкують Різдво Христове

Київ. 25 грудня. УНІАН. Сьогодні Різдво Христове за Григоріанським календарем, яке святкують католики всього світу.

За біблійними переказами, цього дня у хліві Діва Марія народила Ісуса Христа. Вона разом із Йосифом втекла з Назарета, де Ірод наказав убити всіх немовлят. Цар злякався, що Син Божий зможе зайняти його трон.

У Віфлеємі Марія та Йосиф не змогли знайти житла. Тоді зайшли до одного з хлівів. Там, у яслах, і з’явився на світ Ісус.

Першими, хто привітав Новонародженого, були пастухи. Звістку про народження Божого сина їм принесли янголи. Пізніше прийшли волхви-мудреці зі Сходу. Про появу Месії вони знали з легенд. Дорогу до міста їм вказувала яскрава зірка.

Різдву передує сорокаденний піст, останній вечір якого римо-католики називають Віділією. Тоді готують 12 пісних страв, а в помешканнях розсипають сіно. Після вечері люди йдуть на нічну службу до храму. Коли повертаються, співають колядки.

Православні та греко-католики святкують Різдво 7 січня. Вони користуються юліанським календарем, або старим стилем. Римо-католики відзначають це свято за григоріанським календарем, тобто на два тижні раніше.