“ПриватБанк” запровадив нову систему інкасації

Київ. 25 грудня. УНІАН. «ПриватБанк» завершив у всіх своїх філіалах і відділеннях впровадження нової системи управління готівковим оборотом - технології інкасації онлайн, яка дозволяє забезпечити якісну роботу кожного відділення з урахуванням клієнтопотоку при мінімальних сумах запасів готівки. Про це йдеться в повідомленні прес-служби “ПриватБанку”.

“Сьогодні в будь-якому відділенні банку в сейфах знаходиться лімітована сума готівки, а у вільному доступі в касах - не більше кількох тисяч гривень, - повідомляє прес-служба з посиланням на заступника голови правління “ПриватБанку” Станіслава Крижановського. - Управління готівковим оборотом - не лише чітка організація роботи банку, а й додатковий чинник безпеки для клієнтів і співробітників, адже відсутність готівки у відділеннях “ПриватБанку” робить їх нецікавими для потенційних грабіжників”.

Згідно з наданою інформацією, нова система логістики грошей в “ПриваБанку” дозволить забезпечити безперебійну роботу відділень в періоди підвищеного попиту. При цьому всі великі суми готівки зберігаються в спеціальних темпо-касах, які відкриваються з п`ятихвилинною затримкою, і сейфах, доступ до яких мають лише служби інкасації. А більшість самих затребуваних розрахункових послуг клієнти зможуть здійснювати без черг до кас у безготівковій формі або самостійно за допомогою банкоматів і терміналів самообслуговування.

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС України, з січня по жовтень 2012 року в Україні було зареєстровано 109 крадіжок, 5 грабежів і 18 розбоїв, здійснених у банках. Сума збитків фінансово-кредитних установ від нальотів зросла вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року і досягла майже 140 млн. грн.

Нацбанк своїм Положенням про вимоги щодо технічного стану і організації охорони приміщень банків України зобов`язав банки посилити засоби фізичного захисту, зокрема, створити так звані сертифіковані касові кабіни, тобто обладнати бронею робочі місця та інші площі в приміщеннях банків – на додаток до тих зон у банках, які заброньовані давно, наприклад сховища.

Незалежна асоціація банків України (НАБУ) звернулася до регулятора з проханням переглянути ряд вимог НБУ щодо посилення засобів фізичного захисту банків і змістити акцент на використання нових технологій для підвищення безпеки банківських установ.

У НАБУ впевнені, що використання автоматизованої касової машини, темпо-каси або іншого сучасного технологічного устаткування «значно безпечніше сертифікованих касових кабін і практично виключає ризик вилучення готівкових коштів». Ризики пограбування зменшуються за рахунок затримки доступу до видачі наявних цінностей електронним касиром (до 32 хвилин), а також шляхом встановлення банком незначного розміру ліміту касової операції та лімітів темпо-каси. Також в Асоціації відзначають, що особливу увагу необхідно приділяти сигналізації та камерам спостереження.