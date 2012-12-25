Янукович вніс зміни до складу Ради регіонів

Ввів до складу Ради Петра Колодія

Київ. 25 грудня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович вніс зміни до складу Ради регіонів. Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

В.Янукович затвердив у складі Ради регіонів новопризначених першого віце-прем`єр-міністр України Сергія Арбузова, віце-прем`єр-міністра Олександра Вілкула, голову Верховної Ради України Володимира Рибака. Також глава держави ввів до складу Ради регіонів президента Асоціації міст України Юрій Вілкула, голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Дмитра Колєснікова, голову Львівської обласної ради Петра Колодія, голову Вінницької обласної державної адміністрації Івана Мовчана, міністра економічного розвитку і торгівлі України Ігоря Прасолова, голову Івано-Франківської обласної ради Василя Скрипничука, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Темника. Разом з тим зі складу Ради регіонів виведено Валерія Баранова, Анатолія Близнюка, Миколу Джигу, Олексія Кайду, Володимира Литвина, Олександра Омельченка, Олега Панькевича, Петра Порошенка, Олександра Сича, Валерія Хорошковського, Леоніда Черновецького.

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