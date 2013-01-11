У Винниках відбудеться фестиваль вертепів „Різдвяна феєрія”

Львів. 11 січня. УНІАН. 13 січня у місті Винники відбудеться традиційний фестиваль вертепів „Різдвяна феєрія”.

Цьогоріч організаторами фестивалю є Історико-краєзнавчий музей міста Винники, Винниківська міська рада, громадська організація „Золота молодь Винник”, приватне підприємство „Матвол”, громадська організація «Народний самоконтроль».

Як повідомили УНІАН організатори, у фестивалі традиційно беруть участь вертепи з навколишніх міст і сіл, „Різдвяна феєрія” користується великою популярністю серед жителів Винник та численних гостей Різдвяних святкувань.

Виступи вертепів-переможців відбудуться 13 січня на території Історико-краєзнавчого музею міста Винники (біля реконструкції житла ХІІ ст.), що на вулиці Івасюка, 5. Початок о 14.00.

Святкову фестивальну атмосферу, крім виступів творчих колективів, забезпечать різдвяна виставка поштівок ХХ ст. (з колекції А.Дороша), а також Різдвяний ярмарок з гарячими напоями та приготованими на вогнищі стравами.

„Вік учасників фестивалю вертепів від 3 до 30 років, жоден з яких не залишається без уваги і подарунків, які готують для них організатори і меценати фестивалю вертепів „Різдвяна феєрія”, - зазначають організатори.