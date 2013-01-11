Спрощено реєстраційно-екзаменаційні операції – УДАІ

Київ. 11 січня. УНІАН. З метою підвищення ефективності роботи Державтоінспекції, а також на виконання соціальних ініціатив Президента України, спрощено реєстраційно-екзаменаційні операції.

Як повідомили УНІАН в УДАІ Києва, згідно з постановою уряду, з початку нинішнього року, завдяки внесеним змінам запроваджено видачу свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу без попередньої видачі тимчасових реєстраційних талонів власникам транспортних засобів, які переїхали у зв`язку із зміною місця проживання до іншого регіону держави, або придбали автомобілі, зареєстровані в іншому регіоні, чи ввезли їх на митну територію України, безпосередньо під час звернення громадян до реєстраційно-екзаменаційних підрозділів (РЕП) ДАІ.

Так за принципом ”єдиного вікна” в столиці наразі працюють 13 реєстраційно-екзаменаційних підрозділів ДАІ. Крім того, можливим стала пряма перереєстрація транспортного засобу з одного власника на іншого, а також здійснення реєстраційних операцій із автомототранспортом незалежно від місця проживання власника та регіону реєстрації транспортного засобу.

Водночас передбачено збереження номерного знака за транспортним засобом, а також його власником у межах одного регіону, урегульовано питання державної реєстрації самостійно зроблених транспортних засобів.

Крім цього, відмінено обов’язкову здачу іспитів при відновленні втраченого посвідчення водія, обов`язкове експертне дослідження нових транспортних засобів під час проведення державної реєстрації (перереєстрації), проведення оцінки вартості транспортних засобів під час їх реєстрації, окрему процедуру зняття з обліку транспортних засобів при їх відчуженні, пред’явлення транспортного засобу при його перереєстрації у зв’язку зі зміною місця проживання власника та при відновленні втрачених або зіпсованих документів на транспортний засіб.

Крім того, в УДАІ нагадують, що набрали чинності зміни до статті 34 Закону України «Про дорожній рух», якими унеможливлено відмову у проведенні державної реєстрації (перереєстрації), знятті з обліку транспортного засобу у разі, коли їх власники або уповноважені на їх використання особи мають заборгованість зі сплати штрафних санкцій за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху.

Водночас на 25 % стала дешевшою спеціальна продукція (номерні знаки, бланки свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, посвідчення водія). До того ж удвічі зменшено кількість платних послуг, що надавалися громадянам підрозділами Державтоінспекції.

