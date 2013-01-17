Завтра температура коливатиметься від 9° морозу до 12° тепла

Київ. 17 січня. УНІАН. Завтра по Україні температура коливатиметься від 9° морозу до 12° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, буде хмарно з проясненнями. У західній частині невеликий сніг; температура вночі - 4-9° морозу, вдень - 1-6° морозу.

У південній частині вночі пройде невеликий, вдень - помірний дощ, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях - місцями сильний дощ. Температура вночі - 0-5° тепла, вдень - 2-7°, у Криму вночі - 4-8° тепла, вдень - 8-12°.

На решті території йтиме невеликий мокрий сніг та дощ (вдень - у північній частині місцями); температура протягом доби становитиме від 3° морозу до 2° тепла. Вночі та вранці в Україні, крім заходу, вдень на Лівобережжі - тумани.

На дорогах країни, крім південної частини, ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний (у східній частині переважно південно-східний), 5-10 м/с, на півдні вдень окремі пориви 15-20 м/с.

По Київській області хмарно з проясненнями. Невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу (вдень місцями); вночі та вранці туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-8 м/с.

Температура протягом доби - від 3° морозу до 2° тепла.

По м. Києву хмарно з проясненнями. Невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу (вдень місцями); вночі та вранці туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-8 м/с. Температура протягом доби - 0-2° морозу.