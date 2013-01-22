На Львівщині викладача затримали за хабарництво

15:19, 22 січня 2013
Львів
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Львів. 22 січня. УНІАН. У Львівській області правоохоронці затримали „на гарячому”, під час одержання хабара, викладача одного з навчальних закладів.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, спецоперацію по затриманню викладача-хабарника цього тижня провели співробітники Управління державної служби боротьби з економічними злочинами, які взяли „на гарячому” викладача  одного із навчальних закладів міста Самбора Львівської області.

Як зазначається у повідомленні,  „52-річна жінка-викладач вимагала від студентів хабарі за встановлення вищих оцінок, підняття середнього балу для отримання стипендії та здачу екзаменів”.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) КК України.

На даний час правоохоронці встановлюють інших студентів навчального закладу, від яких викладач вимагала та одержувала хабарі. Також, встановлюється  сума хабарів.

 

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